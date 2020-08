Mise en service de la phase 4 de la ligne 3 du métro du Caire

Alstom annonce avoir fourni, testé et mis en service la phase 4 de la ligne 3 du métro du Caire, qui compte 10 stations de Heliopolis à Adly Mansour. Abdel Fattah Al Sissi, Président de l’Égypte, Mostafa Madbouly, Premier ministre, et Kamel El Wazir, ministre des Transports, ont inauguré la ligne en présence d’Essam Wally, président de la NAT (National Authority for Tunnels), et de Mena Azer, directeur de projet d’Alstom Égypte. En 2015, la NAT avait attribué à un consortium mené par Alstom un contrat prévoyant la conception, la fabrication, l’installation, l’essai / la mise en service du système et sous-système, la formation, ainsi que la maintenance des systèmes de signalisation (Urbalis), de télécommunication et de contrôle centralisés pour la Phase 4A de la ligne 3 du métro du Caire. À la même date, Alstom, en tant que membre du Consortium G3 Power Supply, avait obtenu de la NAT un contrat pour la conception, la fourniture, l’installation, l’essai, la mise en service, la formation et la maintenance du système de traction électrique (postes de redressement, postes d’éclairage et électriques & structures annexes et salles de commutation). Puis en novembre 2017, la joint-venture égyptienne d’Orascom et Arab Contractors, en tant que maître d’œuvre de la Phase 4B, a confié à Alstom un contrat de sous-traitance pour développer la ligne 3 du Métro du Caire avec quatre stations supplémentaires et une révision majeure.