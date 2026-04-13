Najoua Ben Jemaa prend la direction de la communication de SNCF Voyageurs

Najoua Ben Jemaa est depuis avril la nouvelle directrice de la communication de SNCF Voyageurs. Âgée de 48 ans, cette diplômée d’une maîtrise de lettres modernes et lettres classiques de l’université Paris-Sorbonne a débuté dans le conseil marketing dans les télécoms puis dans le secteur de l’énergie où elle a piloté des projets CRM et digitaux avant de rejoindre en 2009 le groupe SNCF. Elle était depuis 2022 directrice du programme marketing de SNCF Voyageurs.

Elle est désormais chargée d’accompagner la transformation de SNCF Voyageurs sur le plan de sa stratégie de marques, sa communication externe et interne ainsi que son expression digitale et son influence, le tout dans un contexte d’ouverture à la concurrence de plus en plus marquée.