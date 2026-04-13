Loi-cadre : les territoires et petites lignes "oubliées"
Renaud Lagrave, vice-président de Nouvelle-Aquitaine, enfonce le clou déjà planté par Régions de France. A deux jours du lancement des débats au Sénat sur la loi-cadre pour les transports, il souhaite que sur les 200 amendements déjà déposés, un soit considéré comme « vital » : la sauvegarde des lignes de desserte fine du territoire.
La région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement concernée par ce type de lignes qui représentent 60% de son réseau contre, par comparaison, une soixantaine de kilomètres en Ile-de-France. L’élu e
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Publié le 11/03/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 13/10/2025 - Marie-Hélène Poingt