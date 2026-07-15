Le réseau ferroviaire allemand victime d'actes de sabotage

Un incendie s’est produit le 10 juillet dans un conduit de câbles près d’une gare de Leverkusen, sur la ligne entre Cologne et Düsseldorf dans l’ouest de l’Allemagne, perturbant le trafic.

« Les enquêteurs partent actuellement du principe que l’incendie a été provoqué volontairement« , a indiqué la police qui enquête sur ce nouvel acte de sabotage présumé touchant le réseau ferroviaire allemand. Un groupe baptisé « Kommando Angry Birds » dit être « responsable du sabotage de la ligne ferroviaire au nord de Leverkusen », et détaille son mode opératoire dans une lettre publiée le 11 juillet sur la plateforme en ligne d’extrême gauche. Il explique vouloir lutter contre « la technologie industrielle » qui menace l’humanité.