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lock « Nous arrivons au moment de bascule où les bus électriques vont être plus nombreux que les véhicules thermiques » selon l'AVERE

Publié le 13/07/2026 à 15h45
Clément Molizon, délégué général de l'AVERE-France. @AVERE

L’AVERE, association qui milite pour le développement de la mobilité électrique a réactualisé son guide pour accompagner les collectivités et les opérateurs qui souhaitent électriser leur flotte. Clément Molizon, son délégué général, explique la démarche de l’association.

Ville, Rail & Transports. Quelle est aujourd’hui la part des immatriculations de bus électriques en France?

Clément Molizon. La part des immatriculations de bus électriques était de 35 % en 2024. Elle est passée à 50 % en 2025. Nous arrivons donc à un moment de bascule où les bus électriques vont être plus nombreux que les bus thermiques.

L’objectif est d’atteindre 90 % de bus électriques en 2030, puis 100 % en 2035.

Il y a des velléités de reculer cette échéance…

J’évoque la réglementation actuelle. Il y a eu des discussions pour revoir

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Marie-Hélène Poingt
Par Marie-Hélène Poingt
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Publié le 09/07/2021

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