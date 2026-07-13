Les pistes en béton de la ligne 1 du métro de Lille refaites par Colas
Colas Rail a annoncé le 6 juillet avoir été retenu par l’exploitant du réseau de Lille, Keolis Lille Ilévia, pour renouveller les pistes de roulements en béton de la ligne 1 du métro automatique de cette ville.
Le montant du contrat est estimé à 15 millions d’euros. Il s’inscrit dans le programme de modernisation du réseau lillois engagé par la Métropole pour la période 2025 – 2031.
Il porte sur la réalisation de nouvelles pistes en béton en zone souterraine, complétées par une remise en état et une amélioration du système d’assainissement existant, ainsi que sur la réfection de peignes de dilatation de pistes en zones aériennes. Il comprend également l’acquisition et l’exploitation d’un train travaux dédié. Les travaux seront réalisés de nuit, en dehors du service, entre 2026 et 2031.
Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau