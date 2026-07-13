Deux incendies coup sur coup perturbent la circulation des TGV Sud Est
Les incendies qui se sont multipliés en juillet sur le territoire menacent aussi les infrastructures ferroviaires. Un incident s’est ainsi déclaré le 13 juillet près de Sens perturbant fortement les circulations des TGV Sud Est. La veille, un autre incendie était survenu à 15 h dans un champ où travaillait un engin agricole sur la commune de Châtelet-en-Brie, au sud de Paris, dans le département de la Seine-et-Marne. « Cet incendie a d’abord atteint l’autoroute A5 puis a franchi le terre-plein séparant l’autoroute la lign
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau