Collision du TGV à Bully-les-Mines : les circulations devraient reprendre le 15 avril

La collision d’un TGV avec un poids-lourd, le 7 avril à un passage à niveau sur la commune de Bully-les-Mines, au cours qui a provoqué la mort d’un conducteur du train, a également causé d’importants dégâts sur les voies. Dans la nuit qui a suivi le drame, les équipes ont d’abord préparé les opérations de relevage de la rame. Les agents ont aussi déposé la caténaire afin de permettre le travail des grues. Le lendemain, les équipes sont parvenues à désolidariser la motrice des voitures. Des moyens de traction ont été acheminés sur place pour les évacuer. Quant à la motrice, elle a été relevée à l’aide d’une grue ferroviaire Kirow, acheminée depuis Dijon. Longue de 14 mètres et pesant 108 tonnes, elle est capable de soulever jusqu’à 150 tonnes et d’effectuer une rotation à 360 degrés.

Dans le même temps, SNCF Réseau a coordonné, avec l’Armée, le retrait de l’engin militaire de franchissement et de sa remorque restés au droit du passage à niveau. L’ensemble représentait environ 45 tonnes.

Une fois la motrice évacuée, les travaux de réfection complète de la voie se sont déroulés entre le 10 et le 13 avril. Il s’agissait de poser 700 traverses et environ 100 mètres de rail. Sur la partie de la voie conservée, le rail a dû être meulé pour garantir une parfaite géométrie de la voie. Le passage à niveau a aussi été remis à neuf : signalisation, barrières, platelage et feux. Ces travaux seront suivis d’essais afin de reprendre les circulations le 15 avril.

Ces opérations de relevage et de dégagement des installations endommagées, particulièrement complexes, ont mobilisé 40 agents sur le site.