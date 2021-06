Newrest reste à bord des TGV Inoui et des Intercités

Alors que les bars à bord des trains ont pu rouvrir le 9 juin pour une consommation à la place seulement, Newrest a annoncé, le 17 juin, avoir remporté l’appel d’offres de la SNCF pour la restauration à bord des TGV Inoui, des Intercités et d’Alléo. Le contrat est conclu pour une durée minimum de 3 à 5 ans en fonction des services.

Avec ce nouveau contrat, Newrest compte développer la vente à travers les outils numériques. Notamment avec l’installation de bornes de ventes dans les TGV Inoui, associée à un système de coupe-file pour récupérer sa commande au bar quelques minutes plus tard. Newrest Wagons-Lits , la filiale du groupe Newrest, a un objectif de chiffre d’affaires de plus d’1 milliard sur 5 ans, et ambitionne de capter 25 % de clients en plus grâce à la nouvelle offre du contrat qu’elle vient de remporter.

