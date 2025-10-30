Ouigo lance une offre bon marché sur les trajets directs entre Madrid et Barcelone
Les TGV Ouigo vont prochainement se lancer sur le trajet Séville-Barcelone. Le nouveau service a été annoncé mercredi 22 octobre, avec un prix d’appel à 9 euros pour les adultes, 7 euros pour les enfants. Les premiers trains directs entre les capitales andalouse et catalane circuleront le 14 décembre. Un trajet quotidien est prévu dans chaque sens.
Il n’existe pas encore de couloir qui permette de faire le chemin sans passer par Madrid. La durée du trajet est toutefois réduite
Publié le 15/07/2025 - Francois ENVER
Publié le 17/06/2025 - Marie-Hélène Poingt