Les nouveaux aménagements (innovants) des trains de nuit des chemins de fer autrichiens

Les compartiments couchettes comprendront quatre places, au lieu de six actuellement en 2e classe.

Fin 2019, les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) avaient présenté les principes retenus pour les différents aménagements intérieurs de la prochaine génération de trains de nuit Nightjet commandés à Siemens Mobility. Et il y a un an et demi, le design extérieur de ces voitures avait été présenté sur un premier chaudron revêtu de la livrée bleue Nightjet des trains de nuit exploités par les ÖBB à travers l’Europe continentale.

...