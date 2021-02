Les ÖBB et Siemens présentent le design extérieur des nouveaux trains de nuit Nightjet

Si leur livrée est la même que celle des trains de nuit actuels, les aménagements et services proposés par les nouvelles voitures sont très innovants.

On connaissait déjà les intérieurs de la prochaine génération de trains de nuit Nightjet commandés par les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) à Siemens Mobility. Et depuis le 23 février, on en connaît le design extérieur, avec la présentation du premier chaudron revêtu de la livrée bleue Nightjet, la même que celle portée par les trains de nuit exploités par les ÖBB à travers l’Europe continentale.

...