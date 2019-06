Quelle place pour les trains de la concurrence sur l’axe Paris-Lyon ?

Après l’effet d’annonce, le principe de réalité. Le 4 juin, Thello, filiale de la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia, a annoncé sa volonté d’ouvrir deux allers-retours quotidiens à grande vitesse entre Paris et Milan. Avec des arrêts intermédiaires à Lyon, Chambéry, Modane, Turin et Milan (lire ici).

Une ouverture envisagée en juin 2020, année de la mise en place de la concurrence sur le marché des lignes ferroviaires non subventionnées, principalement à grande vitesse.

Saturation des sillons

Dans un tweet fort à propos, Laurent Monjole, directeur des affaires publiques au cabinet d’avocats Samman, a mis le doigt sur les questions qui risquent de fâcher :

Cet expert, directeur des affaires publiques au cabinet d’avocats Samman, et ancien de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), est un spécialiste des questions réglementaires nationales et européennes.

La saturation des sillons sur l’axe Paris-Lyon, c’est toute la question en effet. Même si son projet de liaisons à grande vitesse passe avec succès le “test d’équilibre économique” de l’Arafer (lire ci-dessous), rien ne dit qu’il y aura des sillons disponibles entre Paris et Lyon aux horaires propres à séduire la clientèle affaires visée par Thello lorsque l’italien commandera ses sillons à SNCF Réseau (dès maintenant pour faire rouler ses trains en 2020). En prévision de la concurrence, la SNCF, aujourd’hui en situation de monopole, a fortement renforcé son offre.

“C’est comme le Périph’ à 8h du matin”

Il suffit d’aller sur le site oui.sncf pour s’apercevoir qu’à partir de 5h50 au départ de la gare de Lyon, les horaires des TGV de la SNCF entre Paris et la capitale des Gaules sont cadencées presque toutes les demie-heures, en semaine. “C’est le Périph’ à 8 heures du matin : saturé !“, image un observateur du secteur. Pas de quoi intercaler un nouveau train aux heures les plus fréquentées, celles du matin et de la fin de journée, prisées par la clientèle affaires. SNCF Mobilités semble avoir anticipé la concurrence en saturant le réseau.

Dans ces conditions, comment va s’y prendre SNCF Réseau pour trouver des sillons disponibles et répondre aux besoins de Thello, premier concurrent déclaré ? “Nos horairistes vont bientôt instruire les demandes de Thello, ça ne sera pas simple car l’axe n’est pas banal, admet Arnaud Sohier, directeur commercial de SNCF Réseau, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

L’épreuve du feu pour SNCF Réseau

D’autant qu’outre les Ouigo et les Inoui de SNCF Voyages, circulent aussi des TER et des trains de fret. “Il ne s’agit que de deux allers-retours par jour, veut toutefois tempérer M. Sohier. Nous mettrons toutes les entreprises ferroviaires autour de la table de négociation, c’est la procédure de coordination annuelle habituelle, et chacun devra faire des compromis, nous avons l’obligation d’allouer les sillons en toute équité et en toute transparence. Notre intérêt, c’est que le réseau soit le plus circulé possible (pour percevoir plus de redevances, ndlr)”, poursuit-il.

SNCF Réseau a surtout l’ardente obligation de réussir cette première expérience de la concurrence ferroviaire sur les lignes commerciales voyageurs. Pour les équipes de Jean Ghedira, en charge de la direction clients, c’est l’épreuve du feu. Il ne faudrait pas que le premier nouvel entrant finisse par saisir le régulateur, s’estimant lésé dans sa commande de créneaux de circulation.