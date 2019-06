HS2 – Alstom et Bombardier-Hitachi dévoilent le design de leurs trains

Le 5 juin, à moins d’une heure d’intervalle, Alstom et le groupement Bombardier-Hitachi ont présenté le design de leurs trains respectifs pour la ligne à grande vitesse britannique HS2. Outre ces deux candidats, CAF, Siemens et Talgo ont également été présélectionnées par le ministère des Transports britannique (DfT) pour la fourniture de 54 trains à grande vitesse (360 km/h) destinés à relier Londres, Birmingham et le nord de la Grande-Bretagne. L’industriel qui remportera au printemps 2020 ce contrat évalué à 2,75 milliards de livres sterling (3,1 milliards d’euros) devra concevoir, construire et assurer la maintenance à Washwood Heath (Birmingham) de ce matériel, qui devra être mis en service en décembre 2026, tant sur la première étape de la ligne nouvelle HS2 que sur les lignes classiques au gabarit britannique.

« La vision d’Alstom est de proposer avec les trains HS2 un design intemporel, offrant une expérience unique aux passagers, calme et spacieuse », a déclaré Nick Crossfield, Directeur Général d’Alstom au Royaume-Uni et en Irlande. Le constructeur rappelle à l’occasion son « expertise inégalée en matière de trains à grande vitesse, des trains emblématiques tels que le TGV en France, Avelia Liberty aux États-Unis et AGV en Italie, ainsi que 20 ans d’expérience relative aux trains Pendolino sur la West Coast Mainline au Royaume-Uni ». Alstom souligne enfin sa présence dans le pays, de la HS1 (et la première génération de trains Eurostar), à son partenariat avec le National College for High Speed Rail et à son récent investissement dans le Centre des technologies de transport à Widnes, dans le nord-ouest de l’Angleterre.

De leur côté, Bombardier et Hitachi avaient annoncé l’été dernier leur intention de déposer une offre commune. Celle-ci est désormais qualifiée de Great British, en jouant sur le mot Great (« grand », mais aussi « formidable ») et sur le fait que les deux groupes disposent déjà d’usines en Grande-Bretagne. « Ce train sera le plus avancé et le plus tourné vers le client qui aura jamais roulé au Royaume-Uni », proclament donc Bombardier et Hitachi, rappelant également leurs mérites respectifs dans le domaine de la grande vitesse ferroviaire : « Hitachi a été le pionnier des Shinkansen, tandis que Bombardier présente une expérience internationale diversifiée grâce à ses trains à grande vitesse circulant en Europe et sur le plus grand réseau mondial, en Chine ». Sans oublier d’indiquer que les deux groupes travaillent déjà ensemble sur le train italien Frecciarossa 1000, « le train à grande vitesse en service le plus rapide et le plus silencieux d’Europe », dont 14 rames de plus ont été commandées le 4 juin.

