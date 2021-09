Railcoop obtient sa licence ferroviaire

Le ministère de la Transition écologique a accordé, par un arrêté du 14 septembre, une licence d’entreprise ferroviaire à la société Railcoop. Soit un peu moins de deux ans après sa création, le 30 novembre 2019, lorsque cette coopérative a annoncé vouloir relancer une liaison directe entre Bordeaux et Lyon, en juin 2022. Depuis, elle a affiché de nouvelles ambitions : d’autres relations voyageurs, fin 2022 entre Toulouse et Caen/Saint-Brieuc, et entre Thionville et Grenoble/Saint-étienne, et une première relation fret, entre Viviez-Decazeville et Saint-Jory, le triage au nord de Toulouse, mi-novembre 2021. Pour pouvoir circuler la société doit encore obtenir le certificat de circulation, délivré par l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF). « On devrait en savoir plus le 10 novembre prochain mais nous sommes assez confiants, il n’y a pas de points bloquants dans le dossier », a assuré Alexandra Debaisieux, directrice générale déléguée de Railcoop, à France 3 Occitanie.

