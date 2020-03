SNCF Réseau va recruter 700 alternants

SNCF Réseau a annoncé le 11 mars vouloir recruter 700 alternants dans les métiers de l’électricité, de la mécanique, du génie civil et de la gestion des circulations ferroviaires, avec l’objectif de leur proposer un CDI à l’issue de leur formation. Les besoins portent sur toute la France, même si l’essentiel des recrutements se fera pour l’Ile-de-France.

Les profils recherchés sont très ouverts et les candidat(e)s peuvent se présenter quelle que soit leur formation initiale, généraliste ou technique. A condition d’avoir « un sens des responsabilités et de la sécurité », d’être « capables de travailler en situation tendue et aptes à retenir des procédures », précise le gestionnaire du réseau ferré.

SNCF Réseau rappelle que deux solutions s’offrent aux candidats pour entrer dans l’entreprise en alternance : soit l’alternance classique (le candidat a une école et il recherche une entreprise d’accueil), soit l’alternance pilotée (SNCF Réseau propose des formations clés en main pour les métiers de la mécanique, de l’électricité, du bâtiment, du génie civil et de la circulation ferroviaire).

« Les matières générales sont étudiées au sein d’une université ou centre de formation classique, les matières techniques au sein du Campus SNCF Réseau et la pratique est réalisée sur le terrain au sein de l’établissement dans lequel l’alternant est en poste », précise encore l’entreprise. Avec la perspective à l’issue du stage, d’être embauché en CDI dans 80 % des cas.



Vidéo de présentation de l’alternance pilotée campus Maintenance et Travaux :ici

Vidéo de présentation de l’alternance pilotée campus Circulation : ici