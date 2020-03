Le site de Saintes tourné vers le futur

Saintes, ancienne région ferroviaire française, offre des espaces immobiliers et fonciers de premier ordre et bénéficie d’une riche culture ferroviaire. La Région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF ont pour objectif de redonner à ce territoire les moyens d’un redéploiement industriel autour des matériels roulants du futur et du verdissement annoncé des trains.

Un grand projet participant à la revitalisation de ce territoire vient de naître. Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, porteur de ce projet, et Gilles Mergy, directeur du réseau territorial de SNCF immobilier, ont signé le 31 janvier à Saintes, le protocole d’accord pour la construction d’un Ferrocampus.

