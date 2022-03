Suspension des trains entre la Finlande et la Russie

C’était le dernier train qui permettait de voyager entre la Russie et l’Union européenne. Mais depuis le 28 mars, la relation Allegro est suspendue entre Helsinki et Saint-Pétersbourg. La décision a été rendue publique le 25 mars par VR Group, opérateur ferroviaire détenu par l’Etat finlandais, dont une filiale commune avec les chemins de fer russes (RZD) assure cette relation internationale. Et le 26, c’était au tour de la filiale fret VR Transport d’annoncer la suspension des trains de marchandises vers la Russie. « En raison des sanctions contre les chemins de fer russes, il est impossible jusqu’à nouvel ordre de poursuivre le trafic vers l’est. VR Group est obligé de suivre les sanctions que les pays occidentaux ont établies », a déclaré Martti Koskinen, directeur de VR Transpoint. C’est ainsi que depuis le 27 à midi, VR Transpoint n’accepte plus les wagons russes, alors que les wagons sont toujours renvoyés dans le sens Finlande – Russie.

...