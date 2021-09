Train de nuit Paris – Vienne : les réservations sont ouvertes

Le 28 septembre ont débuté les ventes des billets du nouveau train de nuit entre Paris et Vienne, deux mois et demi avant sa première circulation, prévue le 13 décembre. Les réservations sont ouvertes sur Internet (sites Oui.sncf, NightJet, ainsi que sur les sites des distributeurs agréés), en gares et boutiques SNCF, au 3635 (tous les jours de 7 h à 22 h), ainsi que dans les agences de voyage agréées. Le tarif le plus bas sera de 29,90 euros en place assise, alors que le plus haut niveau de confort sera offert par un service « premium » avec cabine lit privatisable comprenant une douche et un repas à la place, à partir de 89,90 euros. Entre ces deux offres, les voyageurs pourront également choisir les compartiments couchettes de 4 à 6 places, « idéales pour les familles », à partir de 59,90 euros.

Cette nouvelle liaison internationale de nuit est une collaboration entre SNCF Voyageurs et les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB), dans le cadre du protocole d’accord signé en décembre 2020 entre la Deutsche Bahn (DB), les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), les ÖBB et SNCF Voyageurs. Elle desservira les gares de Paris-Est, Strasbourg, Karlsruhe, Munich (Ostbahnhof), Rosenheim, Freilassing (dans le sens Vienne – Paris), Salzbourg, Linz, St Pölten et Vienne (Meidling et Hbf).

Trois allers et retours sont proposés dans cheque sens : les mardi, vendredi et dimanche dans le sens Paris – Vienne, les lundi, jeudi et samedi dans le sens Vienne – Paris.

Le matériel roulant mis en oeuvre sera une rame Nightjet de sept voitures du parc ÖBB. Au total, 360 places seront offertes, avec trois niveaux de confort (ou « classes » dans le communiqué SNCF) : 132 places assises dans deux voitures en compartiments de 6 personnes, avec salle de douche et toilettes en voiture ; 156 places dans trois voitures couchettes à compartiments de 4 à 6 personnes (4 en période Covid), également avec salle de douche et toilettes en voiture, cette offre comprenant en plus un set de literie et un « petit déjeuner viennois intégré avec de l’eau minérale » ; enfin, deux voitures-lits permettront à 72 personnes de voyager en compartiment single, double ou triple, en Cabine standard offrant un lavabo, ou deluxe avec douche et toilettes. En outre, les voyageurs en voitures-lits bénéficieront d’un « Welcome drink », d’un « welcome bag », s’un nécessaire de toilette, d’un linge de lit, d’un service de réveil, d’un petit déjeuner à la carte (avec boisson chaude à volonté), voire d’une restauration chaude et froide à la commande.

« Pour garantir un voyage des plus agréables et dans le respect des conditions sanitaires, tous les trains sont nettoyés et désinfectés quotidiennement », précise la SNCF, qui ajoute que « l’offre est adaptée pour permettre de respecter les distanciations sociales ». Des gels hydroalcooliques et des masques seront vendus à bord, d’autant plus que si « le port du masque est obligatoire selon les règles du pays traversé », c’est le modèle FFP2 qui est de rigueur sur le territoire autrichien.

P. L.