vrt
vrt
Transmanche : Virgin pourra utiliser le dépôt de Temple Mill...

vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
Ville, Rail & Transports
lock Transmanche : Virgin pourra utiliser le dépôt de Temple Mills pour concurrencer Eurostar

Publié le 03/11/2025 à 17h32
Pendolino Virgin à Manchester @Patrick Laval

Un gagnant, trois perdants et une concurrence qui se précise pour Eurostar. C’est ce qui ressort du verdict de l’Office du rail et de la route (Office of Rail and Road ORR) qui a décidé fin octobre de permettre au britannique Virgin d’utiliser le dépôt ferroviaire de Temple Mills situé à l’est de Londres. Les autres compagnies ferroviaires qui avaient aussi demandé un accès n’ont pas obtenu satisfaction. Ce sont l’espagnol Evolyn, l’italien Trenitalia et le britannique Gemini Trains. Pour l’agence britannique de régulation ferroviaire et routière, les projets de Virgin, groupe du

Marie-Hélène Poingt
Par Marie-Hélène Poingt
LES DOSSIERS DE LA RÉDACTION
thumbnail
Dossiers
lock Les transports publics à l’épreuve du dérèglement climatique

Publié le 15/09/2025

thumbnail
Dossiers
lock Quand les influenceurs prennent le train

Publié le 21/07/2025 - Nathalie Arensonas

thumbnail
Dossiers
lock La Grande Vitesse dans le monde : L’Asie et l’Europe en première ligne

Publié le 15/07/2025 - Francois ENVER

thumbnail
Dossiers
lock Le casse-tête de l’homologation des trains en France

Publié le 17/06/2025 - Marie-Hélène Poingt

EN CONTINU
18h25 Jean Castex prend ses fonctions à la SNCF
17h32 Transmanche : Virgin pourra utiliser le dépôt de Temple Mills pour concurrencer Eurostar
15h50 Une liaison ferroviaire directe entre Lisbonne et Madrid annoncée pour 2030
6h45 Droit de grève : l’avis de l’inspection du travail qui pourrait embarrasser SNCF Voyageurs
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
18 novembre 2025
Rencontre avec Thierry Mallet, PDG de Transdev
20/11 Conférence VRT – Métros automatiques 2025 chevron
04/12 Rencontre avec Matthieu Quyollet, directeur Finances, Stratégie et Transformation d’Eurostar chevron
Voir l’agenda complet
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
