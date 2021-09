Trenitalia prépare son arrivée sur la grande vitesse espagnole

Une semaine après le début des marches à blanc sur la LGV Sud Est en vue du lancement du train à grande vitesse Thello Paris – Lyon – Turin – Milan, c’est au tour d’une autre rame Frecciarossa 1000 en provenance d’Italie d’effectuer des essais dans un autre pays, l’Espagne cette fois.

C’est ainsi que le 6 septembre, Línea Figueras Perpignan SA, le gestionnaire d’infrastructure de la ligne à grande vitesse entre Figueras et Perpignan, a souhaité sur Twitter « la bienvenue sur notre ligne au train ETR1000 VZ ES, connu comme Zefiro300. Il y restera quelques semaines pour réaliser une batteries d’essais, en vue de son autorisation en Espagne ». Et de conclure, en faisant allusion à la livrée rouge de la rame : « un design très italien, qui vient donner de la couleur à l’horizon ferroviaire en Espagne ».

C’est Captrain qui s’est chargé de l’acheminement de la rame de Pistoia (en Toscane, où se trouve le principal site italien de Hitachi Rail, ex-AnsaldoBreda) à l’Espagne, en passant par le sud de la France. Avant sa mise en exploitation commerciale par Ilsa, filiale de Trenitalia et de la compagnie aérienne espagnole Air Nostrum, le Zefiro300 poursuivra ses essais en vue de son autorisation sur les lignes Barcelone – Madrid, Madrid – Valence et Madrid – Séville. Ilsa prévoit de mettre en service un parc initial de 20 rames l’an prochain.

