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lock L'enquête ouverte autour de la mort du conducteur du TGV

Publié le 07/04/2026 à 13h33 , mise à jour le 08/04/2026 à 14h48
TGV accidenté le 7 avril après une collision avec un camion. @Capture d'écran sur XFabien Villedieu

La famille cheminote est en deuil, ont déclaré des organisations syndicales de la SNCF, après le décès du conducteur d’un TGV qui a heurté un poids lourd le 7 avril à un passage à niveau dans le Pas-de-Calais. L’entreprise a également fait part de sa « vive émotion« .

Il était un peu avant 7 heures quand le TGV 7304, qui reliait Dunkerque à Paris-Nord, a percuté la remorque d’un camion transportant du matériel militaire, au passage à niveau situé à la sortie de la gare de Mazingarbe, entre Béthune et Lens.

Le conducteur décédé, Claudio Di Maggio, âgé de 56 ans, marié et père de quatre enfants, travaillait au sein de l’équipe d’appui TGV et était originaire de la résidence de Quimper, indique un « temps réel » diffusé par la SNCF peu après l’accide

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