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lock La première ligne du métro de Belgrade confiée à Alstom

Publié le 07/04/2026 à 09h55
La première ligne de Belgrade sera construite par Alstom. © Alstom

Alstom engrange un nouveau contrat important après avoir été choisi pour la construction de la ligne 1 du métro de Belgrade. Le groupe français fournira à la société de service public Belgrade Metro & Train une solution de métro “clé en main“ qui comprendra les voies, les portes palières, l’alimentation électrique,

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