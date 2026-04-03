RATP Dev souhaite écourter son contrat au Pays basque

RATP Dev pourrait quitter le Pays basque avant la fin de son contrat prévu en 2032. Le délégataire du réseau de transport Txik Txak a en effet engagé des discussions dans ce but avec le Syndicat des mobilités Pays basque-Adour, alors que le contrat de délégation a été signé en septembre 2024.

Ces négociations font suite à plusieurs évolutions du réseau intervenues depuis son lancement et qui ont abouti à un avenant conclu en février 2026, explique l’autorité organisatrice : certaines ont été mises en œuvre afin d’adapter le service aux besoins exprimés pa