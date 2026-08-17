A Melbourne, Alstom livre le premier d'une commande de 100 tramways
Le premier des 100 tramways de nouvelle génération de classe G a été mis en service à Melbourne, en Australie, fin juillet. Cette livraison correspond au contrat de 700 millions d’euros remporté par Alstom en 2022 pour équiper le plus grand réseau de tram au monde.
Ce tramway, dérivé du modèle Flexity 2 d’Alstom, est assemblé sur le site de Dandenong de l’industriel (État de Victoria). Il a bénéficié de 24 millions d’euros d’investissement « pour renf
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