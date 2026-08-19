Wiremind choisi par le canadien VIA Rail
Le service national de transport ferroviaire de voyageurs du Canada VIA Rail a choisi Wiremind comme partenaire technologique dans le cadre de sa stratégie globale de modernisation. Le canadien souhaite renforcer ses processus commerciaux et l’efficacité opérationnelle de l’ensemble de son réseau national. Le français, spécialisé dans les technologi
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