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SNCF Immobilier réalise le premier cadastre "vert" du patrimoine ferroviaire

Publié le 19/08/2026 à 12h29
© SNCF Réseau

Disposer d’une vision précise de l’ensemble de la végétation qui couvre les terrains appartenant au groupe SNCF apparaît particulièrement utile. D’autant plus dans un contexte où les aléas climatiques sont appelés à se multiplier.

C’est donc ce que vient de réaliser SNCF Immobilier avec le premier « cadastre vert » du patrimoine ferroviaire. Cet outil de cartographie « évolutif et intelligent », selon ses promoteurs, a été élaboré en moins d’un an avec l’appui de l’Arep, filiale de SNCF Gares & Connexions.

230 000 parcelles cadastrales composant le foncier du groupe SNCF ont été analysées. Résultat,  55 % des emprises sont occupées par de la végétation et près de la moitié de ces parcelles se trouvent à moins de 50 mètres de zones de protection environnementale, note dans un communiqué SNCF Immobilier. Ce cadastre vert fournit, à toutes les échelles et au mètre près, la nature et l’occupation des sols de l’ensemble du foncier SNCF, précise encore l’entité chargée de gérer et de valoriser ce patrimoine foncier.

Il a aussi été constaté que moins de 10 % des surfaces sont imperméabilisées (bâtiment, parkings, routes) si l’on prend en compte l’ensemble du patrimoine foncier du groupe, qui s’étend sur un total de 120 000 hectares. L’outil doit notamment permettre d’accompagner les politiques de transition écologique de la SNCF.

Marie-Hélène Poingt
Par Marie-Hélène Poingt
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