La DB renoue avec les bénéfices pour la première fois depuis 2019
Malgré son manque de ponctualité chronique et les lenteurs de son programme d’assainissement, la Deutsche Bahn (DB) a réussi à enregistrer, pour la première fois depuis 2019, un bénéfice au premier semestre : 147 millions d’euros après une perte de 760 millions en 2025.
« C’est une étape importante », s’est félicitée la nouvelle patronne de la DB, Evelyn Palla, à la tête du groupe depuis octobre 2025. « Même si les rénovations n’avancent pas aussi vite que prévu, nous tenons désormais nos promesses, étape par étape », a-t-elle ajouté.
L'article complet ( 292 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir de 15,25€ par mois.
Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau