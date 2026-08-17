Après la loi du 28 avril 2025 pour la sûreté dans les transports de Philippe Tabarot, la loi Ripost de Laurent Nunez, ministre de l’Intérieur, comprend elle aussi des mesures pour les transports. La majorité d’entre elles ont été validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 août.

Free parties, gaz hilarant, violences autour des stades, rodéos urbains, occupations illégales par des gens du voyage, … La loi Ripost entend fournir des réponses « immédiates » à une liste de phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité des Français. Elles sont censées renforcer la prévention et la répression de plusieurs infractions dites « du quotidien » et à accroître les moyens des forces de sécurité grâce au recours aux drones, à la vidéoprotection, ou encore aux fouilles aux frontières.

De nouveaux tests de vidéosurveillance

L’une des principales mesures concernant les transports porte sur une expérimentation de vidéosurveillance algorithmique déjà en cours. De nouveaux lieux de transport parmi les plus expo