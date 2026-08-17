Royan reconduit Transdev et engage une refonte de son réseau
La Communauté d’agglomération Royan Atlantique (CARA) a renouvelé sa confiance à Transdev pour l’exploitation de son réseau Cara’bus. Seul candidat en lice, l’opérateur décroche une nouvelle délégation de service public de huit ans (2026-2034), avec pour objectif de renforcer l’offre de mobilité sur un territoire de 33 communes et 85 000 habitants en Charente-Maritime.
« À compter du 1er septembre, le réseau sera profondément restructuré. Nous passerons de trois à quatre lignes de proximité et de cinq à onze lignes interurbaines. Elles seront complétée
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Publié le 11/03/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 13/10/2025 - Marie-Hélène Poingt