40 aiguillages remplacés cet été au coeur de Paris

Une opération hors-norme vient de se terminer dans le tunnel ferroviaire entre la Gare du Nord et la Gare de Lyon. 40 aiguillages datant des années 80 ont été remplacés sur les lignes de RER B et D. Ce renouvellement intégral est le premier depuis la création des deux gares souterraines à la fin des années 70 et au début des années 80.

L’opération, lancée le 25 juillet, est aussi la plus grande jamais réalisée en souterrain, sur un réseau qui voit circuler près de 1000 RER B et D chaque jour et qu’empruntent quotidiennement 1,6 million de voyageurs. Elle représente 50% du renouvellement des aiguillages en Île-de-France, soit un chantier de près de 60 millions d’euros, financé par SNCF Réseau.

Un secteur réputé vulnérable

Le remplacement de 26 aiguillages Gare du Nord et 14 Gare de Lyon s’est déroulé en trois semaines. Le secteur entre Gare du Nord et Gare de Lyon est particulièrement vulnér