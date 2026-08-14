Des robots-livreurs autonomes autorisés en ville
Le déploiement du véhicule autonome en France vient de franchir une nouvelle étape. Le ministère des Transports a publié le 28 juillet un arrêté visant à permettre la circulation sur la voie publique de petits robots de livraison routiers autonomes. Elle sera autorisée à ceux qui ont obtenu une homologation. Elle concerne les robots de format compact, électriques, conçus pour des trajets de courte distance. Ils pourront circuler sur la chaussée (hors trottoirs), à condition d’être classés dans la catégorie L, qui regroupe notamment les tricycles ou quadricycles à moteur.
Conçus pour transporter des marchandises sans présence humaine à bord, ils sont équipés de capteurs (caméras, lidars
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