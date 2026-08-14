Trenitalia investit pour se lancer vers le Royaume-Uni
Trenitalia France, filiale du groupe ferroviaire public italien FS, a confirmé le 7 août avoir passé commande de 19 trains à grande vitesse au constructeur japonais Hitachi, pour un montant d’environ 2 milliards d’euros. Trenitalia a également réaffirmé son intention d’ouvrir, en 2029, une liaison Paris-Londres.
Trenitalia France loue pour l’instant neuf trains à la filiale de FS Trenita
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