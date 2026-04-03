Alstom reconduit pour l’exploitation et la maintenance de deux réseaux en Ontario
Metrolinx, l’agence publique de transport de l’Ontario, au Canada, a renouvelé le contrat d’Alstom pour l’exploitation et la maintenance de deux de ses réseaux, a annoncé le constructeur ferroviaire le 20 mars. Le renouvellement du contrat concerne GO Transit, le réseau régional desservant l’ensemble du Greater Golden Horseshoe (la région du centre sud de l’Ontario), et l’Union Pearson Express (UPX), la liaison ferroviaire reliant l’aéroport international Pearson au centre‑ville de Toronto.
Le contrat ,d’un montant environ 800 millions d’euros, s’étend jusqu’en 2031.
Publié le 11/03/2026 - Marie-Hélène Poingt