Le groupe SNCF s’était donné quelques jours pour réagir au projet de loi-cadre sur les transports. Il vient de se lancer dans le débat avec plusieurs revendications musclées et, selon lui, indispensables pour assurer à la fois la desserte du territoire et l’équité de traitement entre opérateurs. Il réclame la mise en place d’une modulation des tarifs des péages et de nouvelles affectations de sillons, deux mesures qui pèseront à coup sur les nouveaux entrants.

Les dessertes dites d’aménagement du territoire sont au cœur de l’équité de traitement réclamée par l’opérateur historique. La SNCF assure des dessertes d’intérêt public et des services commerciaux déficitaires, assumant la péréquation entre les lignes qui rapportent et les autres. Le groupe estime son déficit à 200 millions d’euros par an, « ce qui n’est pas une paille« , sur un maillage TGV qui