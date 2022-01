Stadler enregistre un contrat-cadre record de 504 trams-trains en Allemagne et en Autriche

C’est le plus important contrat remporté par Stadler, qui pourrait atteindre quatre milliards d’euros. Il a été signé avec six entreprises de transports publics d’Allemagne et d’Autriche et regroupe des commandes pouvant atteindre 504 trams-trains, assorties de leur maintenance sur 32 ans maximum.

Les réseaux signataires allemands sont VBK (transports de Karlsruhe), AVG (ligne de l’Albtal, dans la périphérie de Karlsruhe), la Saarbahn (tram-train Sarrebruck – Sarreguemines) et le Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (au centre du Land de Bade-Wurtemberg). De leur côté, les signataires autrichiens du contrat-cadre sont Schiene Oberösterreich (Haute-Autriche) et le Land de Salzbourg.

...