L’important contrat norvégien portant sur un maximum de 200 trains confirmé à Alstom

Si les 200 rames sont commandées, ce contrat-cadre sera le plus important signé dans l'histoire des chemins de fer norvégiens.

Suite à l’annonce en décembre par Norske tog, le gestionnaire d’État norvégien de matériel roulant ferroviaire, de la commande à Alstom de 30 automotrices Coradia Nordic destinées à la desserte locale sur la ligne de l’Østfold (Østfoldbanen, au sud d’Oslo), qui pourraient être suivis de 170 rames en option, le constructeur a confirmé la signature de ce contrat-cadre pour un maximum de 200 trains de banlieue ou régionaux. Au total, six offres avaient été remises à Norske tog, par Alstom (Allemagne et Norvège), Bombardier Transport, CAF, Hitachi Rail, Siemens Mobility et Stadler.

