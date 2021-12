Norske tog commande à Alstom 30 Coradia Nordic… plus 170 en option

Norske tog, le gestionnaire d’Etat norvégien de matériel roulant ferroviaire, a déclaré acheter 30 automotrices électriques Coradia Nordic à Alstom « dans le cadre du montant de 4,2 milliards de couronnes [418 millions d’euros] fixé par le Storting [Assemblée nationale] », avec une option portant sur 170 rames supplémentaires. La première tranche de 30 unités, dont la livraison est prévue courant 2025, est destinée à la desserte locale sur la ligne de l’Østfold (Østfoldbanen), au sud-est d’Oslo, afin d’y remplacer un matériel roulant âgé de plus de 40 ans. La production doit démarrer en 2023 et les essais en 2024.

Sur les six offres remises par les entreprises qualifiées, celle d’Alstom Transport Norge et Alstom Transport Deutschland a été choisie après évaluation globale de la qualité et du prix. Un point souligné par Norske Tog est que le Coradia Nordic est un matériel éprouvé, en service en Suède depuis une quinzaine d’années, et que le Coradia a été récemment commandé par les Chemins de fer de l’Etat danois (DSB).

Composées de six caisses accessibles par 12 portes à deux vantaux de chaque côté, les rames commandées par Norske tog permettront de transporter 778 voyageurs au total, « soit 40 % de plus que les trains qu’elles remplaceront », selon le gestionnaire de matériel roulant. Les Coradia Nordic pour la ligne de l’Østfold offriront 294 places assises (contre 238 à 303 pour les trains actuels), en configuration à 2+2 de front et couloir central large tout au long de la rame. En outre, des « flexi-zones » (fleksi-soner) permettront de transporter des vélos ou des poussettes, ainsi que les voyageurs debout en heure de pointe. Des espaces seront réservés aux usagers en fauteuil roulant, qui auront accès au train de plain pied à toutes les portes, ou par monte-charge pour fauteuils roulants si la gare desservie est dotée de quais bas (550 mm minimum). Enfin, chaque rame sera équipée d’un WC accessible aux PMR et de boucles auditives.

P. L.