Bientôt un concurrent de plus sur la liaison Barcelone-Madrid

La concurrence ferroviaire monte d’un cran en Espagne. Le 25 novembre, la compagnie Ilsa, filiale de Trenitalia et de la compagnie aérienne espagnole Air Nostrum, doit lancer ses rames rouges Iryo sur la liaison Madrid, Saragosse et Barcelone. Les billets sont d’ores et déjà en vente.

A bord de ces trains, des « Zefiro 300 », les services proposés seront plutôt haut de gamme, semblables aux trains Frecciarossa que Trenitalia a lancés sur Paris, Lyon et Milan.

Le nouvel opérateur ouvre ainsi un quatrième service entre Madrid et Barcelone, l’axe le plus chargé et le plus profitable du réseau ibérique. A côté des dessertes classiques des AVE de l’opérateur historique Renfe (Madrid-Barcelone en 2h30), Iryo s’ajoute aux Ouigo que la SNCF met en ligne depuis le 10 mai 2021 et aux Avlo, service low cost de la Renfe sur les rails depuis juin 2021.

