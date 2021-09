Un train expo pour promouvoir le plan de relance

Un « train de la relance » va sillonner la France pour promouvoir le plan de relance de 100 milliards d’euros d’aide publique lancé il y a un an, a annoncé le 5 septembre Matignon.

Ce « train de la relance » devait partir le 6 septembre de la gare de l’Est à Paris en direction, d’abord, du nord pour un périple s’étendant jusqu’au 2 octobre. Il sera à Rennes les 13 et 14 septembre, au Mans les 15 et 16, à Limoges les 20 et 21, Toulouse les 22 et 23, ou encore Saint-Etienne les 27 et 28. Des dispositifs particuliers avec des plateaux TV seront adaptés pour la Corse et les Outremer.

...