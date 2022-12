Une nouvelle halte ferroviaire à Toulon

Une nouvelle halte ferroviaire, située à Sainte-Musse à Toulon, sur la ligne Marseille-Vintimille,a été inaugurée le 13 décembre. Financée à hauteur de 3.2 M€ par la Région Sud, sur les 11.2M€ de la totalité du projet, elle accueillera 4 TER par heure en période de pointe .100 000 voyageurs par an y sont attendus.

« Elle est le premier élément d’un ensemble multimodal comprenant les modes doux piste cyclable et abri à vélos sécurisé, le futur BHNS porté par Toulon Provence Métropôle (financé par la Région à hauteur de 10 M€ dans le cadre du contrat « Nos territoires d’abord »), des bus du réseau Mistral et la halte routière sur l’autoroute A57« , indique la région sur son site. A mi-chemin des gares de Toulon centre et de la Garde, « elle est située sur la ligne de la future navette toulonnaise qui sera mise en service au terme de la phase 1 du projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA)« , ajoute-t-elle.