Une poutre s’effondre sur les voies du RER C

La photo est impressionnante : une poutre de 400 tonnes s’est effondrée sur les voies du RER C vers 1h30 du matin le 1er décembre, ne faisant heureusement aucune victime. Il s’agit plus exactement d’un coffrage destiné à la réalisation d’une poutre, précise SNCF Réseau, en indiquant qu’il provient du chantier de la ZAC Paris Rive Gauche, piloté par la SEMAPA (Société d’aménagement de la ville de Paris) et consistant à “aménager logements, bureaux et équipements publics sur une dalle édifiée au-dessus des voies ferrées“.

SNCF Réseau rappelle n’avoir autorisé la tenue de ce chantier au-dessus des voies qu’en dehors de heures de circulation des trains. Le groupe SNCF a demandé aux entreprises responsables du chantier des précisions sur le délai d’enlèvement du coffrage qui entrave les voies et les a fortement endommagées.

De ce fait, le trafic a été interrompu à l’arrivée et au départ de la gare de Paris Austerlitz et il est fortement perturbé sur la ligne C du RER, les perturbations risquant de durer plusieurs jours