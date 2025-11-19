Wabtec va fournir 300 locomotives aux Chemins de fer du Kazakhstan

Wabtec a annoncé cet automne un contrat passé avec les chemins de fer nationaux du Kazakhstan KTZ (National Company Kazakhstan Temir Zholy), pour livrer 300 locomotives de la série Evolution. Le contrat, évalué à 4,2 milliards de dollars, s’accompagne d’un volet pour la maintenance du nouveau matériel et de celui déjà en service.

Les locomotives Evolution ont été développées par GE Transportation, un constructeur de matériels moteurs racheté par Wabtec en 2019. GE Transportation travaille depuis plus de vingt ans au Kazakhstan. Le constructeur a déjà modernisé des centaines de locomotives diesel de fret et assuré un transfert de technologies dans le pays.

Les Evolution sont conçues pour fonctionner dans les conditions météorologiques exigeantes et les terrains montagneux du Kazakhstan. Cette nouvelle génération de locomotives permettra d’améliorer l’efficacité énergétique avec – 5 % de consommation de carburant et – 40 % d’émissions que les locomotives de générations précédentes.