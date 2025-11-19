Je me connecte

  • Twitter

lock Alstom va livrer 55 locomotives de fret aux chemins de fer ukrainiens

Publié le 19/11/2025 à 08h24
Oleksandr Pertsovskyi, PDG des chemins de fer ukrainiens et Henri Poupart Lafarge, DG d'Alstom lors de la cérémonie officielle au Palais de l'Elysée le 17 novembre 2025. © Alstom
Alstom a annoncé le 17 novembre, la commande de 55 locomotives électriques de fret Traxx Hauler par les chemins de fer ukrainiens (UZ). Le montant, évalué à environ 470 millions d’euros, sera financé principalement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (300 millions d’euros) et la Banque mondiale (190 millions de dollars). L’accord comprend également la formation de conducteurs et de personnel de maintenance ainsi que la livraison de certaines pièces.
Ce nouveau contrat fait suite à un précédent accord bilatéral, signé le 13 mai 2021 entre le ministre français de l’É
lock Article payant ou reservé aux abonnés.

L'article complet ( 322 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

Je me connecte

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

Par Yann Goubin
EN CONTINU
8h24 Alstom va livrer 55 locomotives de fret aux chemins de fer ukrainiens
18/11 Transdev s’engage auprès de l’APF « pour une mobilité plus inclusive »
18/11 Amandine Thomas-Commin prendra l’an prochain les commandes de Ouigo Espagne
18/11 Pologne : une ligne ferroviaire menant en Ukraine endommagée après une explosion
Toute l’actualité
