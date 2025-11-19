Alstom a annoncé le 17 novembre, la commande de 55 locomotives électriques de fret Traxx Hauler par les chemins de fer ukrainiens (UZ). Le montant, évalué à environ 470 millions d’euros, sera financé principalement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (300 millions d’euros) et la Banque mondiale (190 millions de dollars). L’accord comprend également la formation de conducteurs et de personnel de maintenance ainsi que la livraison de certaines pièces.
Ce nouveau contrat fait suite à un précédent accord bilatéral, signé le 13 mai 2021 entre le ministre français de l’É
L'article complet ( 322 mots) est réservé aux abonnés
ou aux détenteurs d’un porte-monnaie
électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !