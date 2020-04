European Mobility Expo reporté du 15 au 17 décembre

Après avoir longuement hésité, le GIE Objectif transport public, qui organise tous les deux ans à Paris le salon européen de la mobilité, a décidé de reporter cet événement du 15 au 17 décembre. Il était initialement prévu du 23 au 25 juin. « La santé et la sécurité de nos exposants, visiteurs, partenaires, prestataires et équipe restent nos priorités absolues. Compte tenu des mesures prises par les différents pays en Europe et dans le monde, maintenir l’événement en juin aurait sérieusement compromis la venue sur place de visiteurs et d’exposants étrangers… », a expliqué Anne Gérard, la présidente du GIE dans un communiqué.