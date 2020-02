Eurostar Londres – Amsterdam, enfin dans les deux sens !

Le 4 février, Eurostar, a annoncé qu’à partir du 30 avril, les relations Londres – Amsterdam seraient assurées sans changement dans les deux sens, alors que ce service lancé au printemps 2018 n’était jusqu’à présent assuré que dans le sens Grande-Bretagne – Pays-Bas. Et à partir du 18 mai, il sera également possible de prendre un Eurostar à la gare centrale de Rotterdam pour Londres.

Ouverture des ventes le 11 février

Les billets seront mis en vente à partir du 11 février, à partir de 40 euros l’aller simple, mais déjà, un train inaugural a quitté Amsterdam Centraal pour Londres St Pancras le 4 février à 7 h 48, en présence de Cora Van Nieuwenhuizen, ministre néerlandais de l’Infrastructure et de la Gestion de l’eau, et Ankie Broekers-Knol, secrétaire d’Etat à la Sécurité et à la Justice. Quatre heures et neuf minutes plus tard, le train est arrivé à Londres pour être accueilli par Grant Shapps, secrétaire d’Etat britannique aux Transports. Ce dernier a déclaré à l’occasion que « l’époque où les passagers devaient descendre du train à Bruxelles pour se présenter au contrôle des passeports sera bientôt révolue, car nous attendons, avec beaucoup d’impatience, les retours directs et à grande vitesse vers et depuis Amsterdam ». Et pour Roger van Boxtel, directeur général des NS, « Brexit ou pas, à partir du 30 avril, Londres sera plus proche grâce à Eurostar ».

Un parcours de 4 heures jugé compétitif

Le temps de parcours, de quatre heures, est jugé compétitif par les promoteurs de la relation à grande vitesse, vu qu’il permet de gagner une heure par rapport au changement à Bruxelles pour les contrôles d’identité (qui seront effectués dès la gare de départ à Amsterdam et Rotterdam). Et Mike Cooper, directeur général d’Eurostar rappelle qu’un demi-million de voyageurs ont pris Eurostar entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas depuis le lancement de l’aller simple Londres – Amsterdam il y a moins de deux ans.

A noter que malgré le lancement de deux Eurostar Amsterdam – Londres par jour en semaine (un seul le week-end), avec arrêts à Rotterdam et Bruxelles, une dissymétrie subsiste, puisque Eurostar relie trois fois par jour Londres à Amsterdam, dont une fois avec un arrêt à Lille en semaine (et deux fois le week-end).

P. L.