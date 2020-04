Gwendoline Cazenave rejoint le cabinet Oliver Wyman

L’ancienne directrice de l’axe TGV Atlantique à la SNCF a rejoint le cabinet de conseils Oliver Wyman, au bureau de Paris, en tant que « partner ». Agée de 50 ans, cette experte de la mobilité a passé plus de 25 ans au sein du Groupe SNCF, où elle a notamment occupé des postes de gestion et finance, opérationnels et stratégiques. Gwendoline Cazeneuve est également, depuis 2016, administratrice du Conseil d’administration de l’Union Financière de France (UFF) et a été membre du Conseil de surveillance de Systra de 2016 à février 2020.

« Elle aura pour mission d’accompagner les grands opérateurs européens de transport, tourisme et services dans leurs réflexions stratégiques et la conduite de leurs initiatives de transformation », explique le cabinet de conseils.