La RATP vise 70 % d’offres sur son réseau à partir du 11 mai

La présidente de la RATP, Catherine Guillouard, a annoncé le 24 avril sur France Inter qu’elle visait en moyenne 70 % d’offres sur le réseau parisien, contre 30 % actuellement. La RATP assure 500.000 voyages par jour actuellement, contre 12 millions en temps normal.

“Passer pour une entreprise de la taille de la RATP (…) de 30% à 70%, en ayant le scénario (de reprise, NDLR) que dans quelques jours pour le 11 mai, c’est un exploit“, a-t-elle expliqué, rappelant qu’elle s’était jusqu’ici engagée sur un objectif de 50%.

Des “ajustements” d’offres sur les lignes les plus fréquentées

Evoquant les images de bus ou rames de métro bondés qui ont circulé ces derniers jours, la présidente de la RATP a reconnu qu’il y avait “des endroits dans le réseau où il y a(vait) une fréquentation importante“, évoquant notamment la Seine-Saint-Denis. Dans ce département, “nous avons fait trois ajustements d’offre depuis un mois et nous allons en faire à nouveau: les bus vont passer de 30% à 50%, les trams vont passer de 30% à 60%“, a-t-elle détaillé.

La RATP va également augmenter la fréquence sur la ligne 13, également très fréquentée, de 40% de l’offre normale vendredi à 50% dès lundi.

Comme les autres opérateurs de transports publics, la patronne de la RATP plaide pour le port du masque obligatoire, mais pas pour la distanciation sociale qui reviendrait à limiter radicalement la capacité de transport des véhicules. “C’est une question de faisabilité et aussi de savoir si on veut rallumer l’activité économique ou pas“, a-t-elle dit. “70% de notre offre, cela fait 8 millions de voyages par jour. Si on devait appliquer la distanciation sociale, on ne produirait plus que 2 millions de voyages par jour. Cela veut dire qu’on réduirait par quatre l’emport“, a-t-elle précisé.

Il faudra aussi, comme le demande l’UTP au nom de ses adhérents, que les entreprises continuent à recourir le plus possible au télétravail et qu’elles permettent aux salariés contraints de se déplacer d’arriver à des horaires différenciés au travail afin de lisser la fréquentation aux heures de pointe.