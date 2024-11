Les gares de la ligne 15 Sud prennent forme

Alors que la ligne 15 Sud accueille les premiers essais automatiques de ses rames (marqué par un premier roulage en conduite automatique intégrale le 24 septembre dernier), la construction et l’aménagement des gares se poursuivent sur cette liaison qui reliera Noisy-Champs et Pont-de-Sèvres à la fin 2025.

A Châtillon-Montrouge, la gare se situe au croisement des avenues de la République, Marx-Dormoy et Jean-Jaurès, sur la commune de Montrouge, juste à côté de Bagneux, de Châtillon et de Malakoff, situé à quelques centaines de mètres. On dénombre 38 000 habitants dans un rayon d’un kilomètre. Le trafic attendu de la future gare pourrait avoisiner les 95 000 voyageurs par jour.

...