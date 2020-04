« Les transports risquent d’être un des secteurs les plus affectés sur le long terme »

Bruno de Moura Fernandes, économiste pour l’Europe de l’ouest chez Coface, livre son analyse sur la situation actuelle et à venir de différentes branches des transports, notamment l’automobile et l’aérien.

« Les conséquences sont absolument énormes, pour le secteur aérien, le tourisme… Au début de la crise, on s’est d’abord inquiété pour l’aérien, puis pour le tourisme. Il est vite apparu que c’est à la fois une crise de l’offre et de la demande car toutes les chaînes de production sont à l’arrêt, notamment dans le secteur automobile. Or, ce secteur était déjà en forte difficulté : il y a eu un pic de la demande en 2017, puis un ralentissement, alors que dans le même temps l’industrie investissait énormément dans le véhicule électrique et pour respecter les limites d’émission de CO2. Les constructeurs se sont endettés alors même que la conjoncture n’était pas favorable. Le secteur automobile était donc déjà fragilisé. La reprise s’annonce très incertaine : dans quelle mesure les consommateurs retrouveront-ils la confiance et achèteront ces produits ? Le déconfinement sera très progressif et ne sera sans doute pas propice à d’importantes dépenses. Dans le secteur automobile, il s’agit de dépenses de long terme… La période de juillet et août n’est pas non plus favorable, il faudra attendre octobre-novembre pour espérer voir une reprise. Les constructeurs essaieront sans doute de faire des ristournes.

Enfin, un certain nombre de sous-traitants pourraient définitivement fermer. Il faudra rebâtir toute la chaîne. Quand on tombe à un taux d’activité de 10 % ou 15 %, il faut du temps pour revenir à la normale.

Dans l’aérien, c’est aussi très compliqué. Air France a déjà dit que la situation ne redeviendrait pas à la normale avant 2022.

Dans quelle mesure, les pays vont-ils rouvrir leurs frontières ? Le secrétaire d’Etat chargé des Transports a dit qu’il faudrait privilégier le tourisme français cet été. Beaucoup de pays vont certainement adopter cette même attitude. Bien sûr, les pays qui dépendent énormément du tourisme vont se poser la question. Sont-ils prêts à faire une croix sur la situation sanitaire ? La France peut se le permettre car elle a les reins solides. Mais pour des pays comme la Grèce ou la Croatie, cela va être une vraie question.

Les compagnies nationales seront soutenues par les gouvernements qui vont tout faire pour les aider. Mais cela va être très compliqué pour les compagnies privées. En Europe, il y a une forte concurrence et les marges sont faibles. Après Aigle Azur, Flybe a cessé ses activités. Ce n’est qu’un début. On pourrait aussi assister à des phénomènes de fusion.

Des compagnies comme Easyjet ont commencé à renégocier avec Airbus pour baisser les coûts de leurs avions. On verra quelle est la stratégie d’Airbus.

Les transports ont été les premiers affectés par la crise et ils risquent aussi d’être un des secteurs affectés sur le plus long terme. De plus, c’est un secteur qui fonctionne avec des coûts fixes très lourds. On y fait de gros investissements. Même si les salariés peuvent être au chômage partiel, les entreprises doivent continuent à assurer des coûts de maintenance. Leur situation va être très compliquée car ils vont faire face à des coûts cumulés considérables ».

Propos recueillis par Marie-Hélène Poingt